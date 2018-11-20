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Товариський матч Туреччина - Україна: де дивитися

11:31, 20 листопада 2018
Футбол
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Матч збірної України покажуть два канали українського ТБ / hotology.ru

В Анталії підопічні Андрія Шевченка у товариській грі будуть протистояти команді Туреччини.

Прямий ефір матчу Туреччина - Україна розпочнеться на телеканалі "Футбол 2" о  19:25. Крім того, перед початком гри заплановано традиційне включення зі студії аналітичної програми Головна команда, де експерти поділяться своїми думками перед матчем. Початок ефіру в студії о 18.45. Відразу після гри експерти у студії підіб'ють підсумки матчу - о 21.25.

В запису матч покажуть на каналі "Україна". Початок – о 21:35.

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Теги: #футбол#збірна України#Андрій Шевченко#Мірча Луческу