Товариський матч Туреччина - Україна: де дивитися

Гру покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.

У вівторок ввечері національна збірна України з футболу проведе останній матч у 2018 році.

В Анталії підопічні Андрія Шевченка у товариській грі будуть протистояти команді Туреччини.

Прямий ефір матчу Туреччина - Україна розпочнеться на телеканалі "Футбол 2" о 19:25. Крім того, перед початком гри заплановано традиційне включення зі студії аналітичної програми Головна команда, де експерти поділяться своїми думками перед матчем. Початок ефіру в студії о 18.45. Відразу після гри експерти у студії підіб'ють підсумки матчу - о 21.25.

В запису матч покажуть на каналі "Україна". Початок – о 21:35.