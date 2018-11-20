Збірна Туреччини є фаворитом на ставках букмекерських контор у матчі з Україною

Контрольна гра відбудеться сьогодні ввечері в Анталії.

Сьогодні в Анталії (Туреччина) відбудеться товариський матч національних команд Туреччини та України.

Гра, яка повинна була пройти в українському Дніпрі була перенесена в Анталію на прохання турецької сторони. Причина - погодні умови.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з незначною перевагою є приймаюча команда, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані більше двох десятків (21) провідних світових контор, згідно з якими середній коефіцієнт на перемогу збірної Туреччини складає 2,31 до 1, на нічию - 3,09 до 1, а на перемогу збірної України - 3,22 до 1..

Матч Туреччина - Україна розпочнеться у вівторок увечері, о 19.30 за київським часом.