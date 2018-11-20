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Збірна Туреччини є фаворитом на ставках букмекерських контор у матчі з Україною

11:11, 20 листопада 2018
Футбол
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Туреччина є фаворитом у матчі з Україною / bukstavkinasport.com

Гра, яка повинна була пройти в українському Дніпрі була перенесена в Анталію на прохання турецької сторони. Причина - погодні умови.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з незначною перевагою є приймаюча команда, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані більше двох десятків (21) провідних світових контор, згідно з якими середній коефіцієнт на перемогу збірної Туреччини складає 2,31 до 1, на нічию - 3,09 до 1, а на перемогу збірної України - 3,22 до 1..

Матч Туреччина - Україна розпочнеться у вівторок увечері, о 19.30 за київським часом.

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Теги: #футбол#збірна України#Андрій Шевченко#Мірча Луческу