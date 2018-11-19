Німеччина втратила перемогу над Нідерландами в центральній грі дня (результати усіх матчей)
На Велттинс-Арена в Гельзенкірхені (Німеччина) завершився центральний матч дня Ліги націй УЄФА, в якому збірна Німеччини приймала команду Нідерландів.
Гра завершилася з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.
Господарі поля впевнено провели першу половину гри і реалізували свою перевагу в два голи.
Вже на 9-й хвилині гри атака німців привела до пасу від центральної лінії, який Гнабрі продовжив Він підхопив м'яч і Вернер з-за меж штрафного з льоту пробив під ближню штангу - 1:0. Дуже красивий гол вийшов.
А на 20-й хвилині німці подвоїли свою перевагу. Кроос навісив на Сане, той підхопив м'яч і, здавалося, забарився з ударом. Але потім все ж пробив - м'яч влучив у ногу Тете і, обдуривши голкіпера влетів у самий кут воріт 2:0.
Господарі поля впевнено утримували перевагу, але тільки до 85-ї хвилини. А потім сталися два голи "помаранчевих" протягом 5 хвилин. Спочатку затяжна атака гостей завершилася ударом Квінсі Промеса з лінії штрафного - точно під ближню штангу. А на 90-й хвилині Вілена подав від правої бровки - і ван Дейк з літа, з невеликим рикошетом від захисника, пробив сильно і точно - 2:2.
У доданий арбітром час команди були обережними і погодилися на нічию.
Таким чином, збірна Нідерландів набрала 7 очок і виграла Групу А1 Ліги націй і в червні зіграє у Фіналі чотирьох в Португалії, де визначиться перший в історії переможець турніру.
Ліга націй.
19 листопада.
Німеччина - Нідерланди - 2:2
Чехія - Словаччина - 1:0
Данія - Ірландія - 0:0
Кіпр - Норвегія - 0:2
Болгарія - Словаения - 1:1
Грузія - Казахстан - 2:1
Андорра - Латвія - 0:0
Македонія - Гібралтар - 4:0
Лихтенштенй - Вірменія - 2:2