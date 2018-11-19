Німеччина втратила перемогу над Нідерландами в центральній грі дня (результати усіх матчей)

Матч у Гельзенкірхені завершився з рахунком 2:2.

На Велттинс-Арена в Гельзенкірхені (Німеччина) завершився центральний матч дня Ліги націй УЄФА, в якому збірна Німеччини приймала команду Нідерландів.

Гра завершилася з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі поля впевнено провели першу половину гри і реалізували свою перевагу в два голи.

Вже на 9-й хвилині гри атака німців привела до пасу від центральної лінії, який Гнабрі продовжив Він підхопив м'яч і Вернер з-за меж штрафного з льоту пробив під ближню штангу - 1:0. Дуже красивий гол вийшов.

А на 20-й хвилині німці подвоїли свою перевагу. Кроос навісив на Сане, той підхопив м'яч і, здавалося, забарився з ударом. Але потім все ж пробив - м'яч влучив у ногу Тете і, обдуривши голкіпера влетів у самий кут воріт 2:0.

Господарі поля впевнено утримували перевагу, але тільки до 85-ї хвилини. А потім сталися два голи "помаранчевих" протягом 5 хвилин. Спочатку затяжна атака гостей завершилася ударом Квінсі Промеса з лінії штрафного - точно під ближню штангу. А на 90-й хвилині Вілена подав від правої бровки - і ван Дейк з літа, з невеликим рикошетом від захисника, пробив сильно і точно - 2:2.

У доданий арбітром час команди були обережними і погодилися на нічию.

Таким чином, збірна Нідерландів набрала 7 очок і виграла Групу А1 Ліги націй і в червні зіграє у Фіналі чотирьох в Португалії, де визначиться перший в історії переможець турніру.

Ліга націй.

19 листопада.

Німеччина - Нідерланди - 2:2

Чехія - Словаччина - 1:0

Данія - Ірландія - 0:0

Кіпр - Норвегія - 0:2

Болгарія - Словаения - 1:1

Грузія - Казахстан - 2:1

Андорра - Латвія - 0:0

Македонія - Гібралтар - 4:0

Лихтенштенй - Вірменія - 2:2