Шевченко: «У матчі з Туреччиною побачимо, на кого зможемо розраховувати наступного року»

Шевченко дав прес-конференцію за добу до останньої гри національної команди.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів напередодні товариського матчу з командою Туреччини.

- Ми перебуваємо в процесі будівництва команди, і завтра в нас буде можливість дати ще один шанс проявити себе тим виконавцям, які раніше мали менше ігрової практики. Чим більше ми зможемо провести замін, тим краще. Побачимо, на кого ми зможемо розраховувати наступного року, почав спілкування з пресою головний тренер національної команди, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

На питання, які стосунки склалися у очільника нашої команди з головним тренером збірної Туреччини Мірчею Луческу, Шевченко відповів:

— Я з повагою ставлюся до Луческу. Цей фахівець довгий час працював у «Шахтарі», досягав результатів. Він був помітною постаттю в українському футболі. У нас дуже добрі стосунки.

Протистояння доречно обговорювати тоді, коли відбуваються офіційні поєдинки. Зараз у нас товариська гра, спаринг із гідним суперником. Нинішня збірна Туреччини — перспективна команда, яка будується.

А на питання, як тренер можете прокоментувати виклик до збірної України Олександра Сватка, зауважив:

— Це був вимушений захід. Хоча за Сватком ми стежили й раніше. У нас кілька гравців отримали пошкодження. Сьогодні й завтра ми оцінимо їхній стан і зрозуміємо, чи зможуть вони взяти участь у грі. Сваток буде готуватися разом з іншими і так само має шанс вийти завтра — або з перших хвилин, або на заміну. Цей гравець уже викликався до збірної раніше. Якщо я викликаю виконавця, отже, я на нього розраховую.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграє товариський матч з командою Туреччини у вівторок, 20 листопада. Початок гри у Антальї - о 19.30 за Києвом.