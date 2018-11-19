Шевченко викликав Сватка у збірну України - замінить Кривцова
16:58, 19 листопада 2018Футбол
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Центрбек "Шахтаря" не зіграє через травму.
Сваток отримаві шанс дебютувати в збірній України з футболу / Фото Євгена Кравса
У зв'язку з ушкодженням Сергія Кривцова, яке унеможливлює участь центрального захисника в товариському матчі з Туреччиною, головний тренер національної команди Андрій Шевченко довикликав на збір захисника луганської «Зорі» Олександра Сватка.
Гравець прибуде до розташування синьо-жовтих сьогодні близько 23.00 за місцевим часом, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
24-річний Олександр Сваток уже одного разу отримував виклик до збірної — у листопаді минулого року перед товариським матчем зі Словаччиною, однак у тій грі на поле не виходив.
Матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада, в Антальї.
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