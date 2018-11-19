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Шевченко викликав Сватка у збірну України - замінить Кривцова

16:58, 19 листопада 2018
Футбол
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Сваток отримаві шанс дебютувати в збірній України з футболу / Фото Євгена Кравса

У зв'язку з ушкодженням Сергія Кривцова, яке унеможливлює участь центрального захисника в товариському матчі з Туреччиною, головний тренер національної команди Андрій Шевченко довикликав на збір захисника луганської «Зорі» Олександра Сватка.

Гравець прибуде до розташування синьо-жовтих сьогодні близько 23.00 за місцевим часом, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

24-річний Олександр Сваток уже одного разу отримував виклик до збірної — у листопаді минулого року перед товариським матчем зі Словаччиною, однак у тій грі на поле не виходив.

Матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада, в Антальї.

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Теги: #футбол#збірна України#Андрій Шевченко