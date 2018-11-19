Шевченко викликав Сватка у збірну України - замінить Кривцова

Центрбек "Шахтаря" не зіграє через травму.

У зв'язку з ушкодженням Сергія Кривцова, яке унеможливлює участь центрального захисника в товариському матчі з Туреччиною, головний тренер національної команди Андрій Шевченко довикликав на збір захисника луганської «Зорі» Олександра Сватка.

Гравець прибуде до розташування синьо-жовтих сьогодні близько 23.00 за місцевим часом, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

24-річний Олександр Сваток уже одного разу отримував виклик до збірної — у листопаді минулого року перед товариським матчем зі Словаччиною, однак у тій грі на поле не виходив.

Матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада, в Антальї.