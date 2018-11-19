Шахтар зібрав ефектні голи новачка Майкона в одну добірку (відео)

Футболіст чотири рази дивував публіку красивими голами у першій частині нинішнього сезону.

Бразилець Майкон приєднався до «Шахтаря» тільки влітку і відразу здивував вболівальників своїм умінням бити здалеку і ефектно реалізовувати штрафні удари. Shakhtar TV показує кожен з 4 голів півзахисника за клуб. Це офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube.

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