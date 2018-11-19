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Шахтар зібрав ефектні голи новачка Майкона в одну добірку (відео)

10:53, 19 листопада 2018
Футбол
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Майкон вже забив чотири голи у новій команді / shakhtar.com

Бразилець Майкон приєднався до «Шахтаря» тільки влітку і відразу здивував вболівальників своїм умінням бити здалеку і ефектно реалізовувати штрафні удари.

Shakhtar TV показує кожен з 4 голів півзахисника за клуб.

Це офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube.

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Теги: #ФК Шахтар#Шахтар Майкон