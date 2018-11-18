Участь Петряка та Кривцова в матчі з Туреччиною під питанням

Надійшли останні новини з табору збірної України.

Національна команда України з футболу провела сьогоднішній день, готуючись до вечірнього тренування.

Перед обідом тренерський штаб провів теоретичне заняття, яке було присвячене аналізу матчу зі словаками та початку ознайомлення з тактичними побудовами збірної Туреччини, повідомляє Федерація футболу України.

О 17-й годині команда вже була на полі готелю Kempinski.

Після розминки футболісти перейшли до виконання тактичних та ігрових завдань під чітким контролем тренерського штабу. Уже традиційно тренувальний процес був насиченим та динамічним, однак фізичні навантаження були виваженими. Після завершення основної частини заняття у виконавців залишилося достатньо сил для гри в тенісбол.

На жаль, поки що не займаються в основній групі Сергій Кривцов, який отримав ушкодження привідного м'язу в зустрічі зі Словаччиною, та Іван Петряк, в якого забій м'язу гомілки. Щодо участі обох гравців у матчі з Туреччиною наразі є сумніви, однак вони продовжують відновлення у розташуванні збірної.

Завтра в національної команди заплановано передматчеве тренування, яке відбудеться на вже знайомому синьо-жовтим полі готелю Kempinski. Річ у тім, що сьогодні організатори повідомили, що сильні зливи в Анталії завдали певної шкоди газону на арені, де відбудеться товариська гра. Тож для того, аби вберегти поле для матчу, до обох збірних звернулися з проханням потренуватися на полях готелів, де вони зупинилися (до речі, турки мешкають поблизу українців — у готелі Regnum Carya Golf & Spa Resort, усього в 15-ти хвилинах ходьби від Kempinski).

Наша команда розпочне своє тренування о 18.00 за місцевим часом. За півгодини до цього головний тренер Андрій Шевченко дасть прес-конференцію для ЗМІ у конференц-залі готелю.