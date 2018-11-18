Англія обіграла Хорватію в центральному матчі дня й виграла груповий турнір Ліги націй УЄФА

Гра на лондонському стадіоні "Уемблі" завершилася з рахунком 2:1.

У Лондоні (Великобританія) на знаменитому стадіоні "Уемблі" завершився матч Ліги націй УЄФА, в якому збірна Англії приймала команду Хорватії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив з невеликою територіальною та ігровою перевагою господарів поля, але перший гольовий момент у грі створили хорвати.

Контратака гостей на 57-й хвилині призвела до того, що Крамарич опинився в штрафному майданчику, довго шукав пролом в захисних ланках англійців і, в підсумку, точно пробив у ліву від себе "дев'ятку" - 0:1.

Втім, утримати свою перевагу до кінця гри "картаті" так і не змогли. Вони мали кілька шансів на те, щоб збільшити перевагу в рахунку до 2:0, але замість цього пропустили гол у свої ворота.

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На 78-й хвилині Гомес вкинув з ауту м'яч у воротарський, Кейн на дальньому кутку проштовхнув м'яч у бік воріт, і набіг Лингард з півметра закотив сферу у порожні ворота - 1:1.

А на 85-й хвилині Гаррі Кейн забив переможний гол англійців. Після подачі зі штрафного Перішич забарився, а капітан англійців підставив ногу і закотив м'яч у порожній кут воріт Калініча - 2:1.

Таким чином, у підсумковій турнирнной таблиці Групи А4 перемогу здобула збірна Англії - 7 очок, 2 місце команда Іспанії - 6 і на 3-му команда Хорватії - 4.

Англійці вийшли у "фінал чотирьох" Ліги націй, котолрый в червні 2019-го року відбудеться в Португалії.