Динамо розтрощило Олімпік в товариському матчі на базі в Конча-Заспі
15:08, 18 листопада 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів поля.
Буено відкрив рахунок у контрольному матчі Динамо і Олімпіка / fcdynamo.kiev.ua
На навчально-тренувальній базі ФК Динамо (Київ) в Конча-Заспі завершився контрольний матч, в якому Динамо приймало донецький Олімпік.
Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Віктор Буено.
А вже наприкінці гри господарі поля довели свою перевагу до великого. На 83-й хвилині Артем Хоцяновський подвоїв перевагу киян, а безпосередньо перед фінальним свистком Денис Гармаш довів рахунок до великого.
Наступний матч кияни проведуть 25 листопада в рамках Прем'єр-ліги - в гостях проти Олександрії. У цій грі зійдуться команди, які займають 2-3 місця в таблиці УПЛ.
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