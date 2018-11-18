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Динамо розтрощило Олімпік в товариському матчі на базі в Конча-Заспі

15:08, 18 листопада 2018
Футбол
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Буено відкрив рахунок у контрольному матчі Динамо і Олімпіка / fcdynamo.kiev.ua

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Віктор Буено.

А вже наприкінці гри господарі поля довели свою перевагу до великого. На 83-й хвилині Артем Хоцяновський подвоїв перевагу киян, а безпосередньо перед фінальним свистком Денис Гармаш довів рахунок до великого.

Наступний матч кияни проведуть 25 листопада в рамках Прем'єр-ліги - в гостях проти Олександрії. У цій грі зійдуться команди, які займають 2-3 місця в таблиці УПЛ.

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Теги: #Динамо Київ#Олімпік Донецьк УПЛ