Шахтар у відео показав секрети Академії клубу під Києвом
13:40, 18 листопада 2018Футбол
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Як влаштована Академія Шахтаря? Дарина Ракицька дізналася все про місце, де готують чемпіонів.
У 2017 році директором Академії «Шахтаря» став аргентинський фахівець Хорхе Раффо / shakhtar.com
Офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube представив новий відеоролик - Від перегляду до першої команди.
Дивіться, як готують чемпіонів в Академії «Шахтаря» в сюжеті Дар'ї Ракицької, яка відвідала базу Академії клубу, заглянула в навчальні класи та кімнати гравців.
Чому їй довелося віджиматися в кінці сюжету? Ексклюзив на Shakhtar TV.
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