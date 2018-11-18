Шахтар у відео показав секрети Академії клубу під Києвом

Як влаштована Академія Шахтаря? Дарина Ракицька дізналася все про місце, де готують чемпіонів.

Офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube представив новий відеоролик - Від перегляду до першої команди.

Дивіться, як готують чемпіонів в Академії «Шахтаря» в сюжеті Дар'ї Ракицької, яка відвідала базу Академії клубу, заглянула в навчальні класи та кімнати гравців.

Чому їй довелося віджиматися в кінці сюжету? Ексклюзив на Shakhtar TV.