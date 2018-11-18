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Шахтар у відео показав секрети Академії клубу під Києвом

13:40, 18 листопада 2018
Футбол
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У 2017 році директором Академії «Шахтаря» став аргентинський фахівець Хорхе Раффо / shakhtar.com

Дивіться, як готують чемпіонів в Академії «Шахтаря» в сюжеті Дар'ї Ракицької, яка відвідала базу Академії клубу, заглянула в навчальні класи та кімнати гравців.

Чому їй довелося віджиматися в кінці сюжету? Ексклюзив на Shakhtar TV.

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Теги: #ФК Шахтар