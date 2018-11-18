Фінал чотирьох Ліги націй УЄФА пройде в Португалії

Перший в історії фінальний турнір Ліги націй УЄФА відбудеться у червні 2019 року.

Португалія гарантувала собі перше місце в групі А3, а значить саме вона прийме у червні фінальну стадію Ліги націй УЄФА.

Виконавчий комітет УЄФА ще повинен формально призначити Португалію господинею турніру на зустрічі у Дубліні 3 грудня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В цей же день пройде жеребкування фінальної стадії.

У березні інтерес до проведення фінальної стадії висловили Польща, Португалія та Італія. Оскільки їх збірні потрапили разом у групу А3, це автоматично означало, що турнір проведе переможець групи. Нульова нічия в суботу між Польщею та Італією гарантувала Португалії перше місце.

Разом з Португалією у фінальній стадії виступлять переможці трьох інших груп у Лізі А. Для проведення турніру португальці запропонували стадіони "Драгау" в Порту і "Афонсу Енрікеш" в Гимарайнші.

Півфінали відбудуться 5 та 6 червня. Матч за третє місце і фінал, який визначить першого переможця Ліги націй, відбудуться 9 червня.

У заявці потрібно вказати два стадіони місткістю не менше 30 тисяч глядачів, бажанно розташованих в одному місті або на відстані не більше 150 км один від одного.