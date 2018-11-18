Португалія вийшла в плей-офф Ліги націй, турки з Луческу вилетіли в нижчий дивізіон
00:06, 18 листопада 2018Футбол
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У центральному поєдинку дня у Мілані збірна Італії зіграла внічию з Португалією.
Збірна Туреччини вилетіла в дивізіон С Ліги націй / REUTERS
У суботу в Європі відбулися сім матчів Ліги націй УЄФА.
У центральному поєдинку дня у Мілані збірна Італії зіграла внічию зі збірною Португалії - 0:0. Цей результат дозволив португальцям посісти перше місце у своїй групі і забезпечити собі місце у фінальному турнірі Ліги націй.
Італійці фінішували в групі другими, а ось третє місце і виліт у нижчий дивізіон при будь-яких розкладах дістанеться Польщі.
У дивізіоні В збірна Туреччини програла Швеції - 0:1. Після цієї поразки команда Мірчі Луческу, посівши останнє місце в групі, вилетіла в дивізіон С.
Ліга націй. 17 листопада
Італія - Португалія - 0:0
Туреччина - Швеція - 0:1
Сербія - Чорногорія - 2:1
Албанія - Шотландія - 0:4
Румунія - Литва - 3:0
Азербайджан - Фарерські острови - 2:0
Мальта - Косово - 0:5
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