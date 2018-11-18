Португалія вийшла в плей-офф Ліги націй, турки з Луческу вилетіли в нижчий дивізіон

У центральному поєдинку дня у Мілані збірна Італії зіграла внічию з Португалією.

У суботу в Європі відбулися сім матчів Ліги націй УЄФА.

У центральному поєдинку дня у Мілані збірна Італії зіграла внічию зі збірною Португалії - 0:0. Цей результат дозволив португальцям посісти перше місце у своїй групі і забезпечити собі місце у фінальному турнірі Ліги націй.

Італійці фінішували в групі другими, а ось третє місце і виліт у нижчий дивізіон при будь-яких розкладах дістанеться Польщі.

У дивізіоні В збірна Туреччини програла Швеції - 0:1. Після цієї поразки команда Мірчі Луческу, посівши останнє місце в групі, вилетіла в дивізіон С.

Ліга націй. 17 листопада

Італія - Португалія - 0:0

Туреччина - Швеція - 0:1

Сербія - Чорногорія - 2:1

Албанія - Шотландія - 0:4

Румунія - Литва - 3:0

Азербайджан - Фарерські острови - 2:0

Мальта - Косово - 0:5