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Португалія вийшла в плей-офф Ліги націй, турки з Луческу вилетіли в нижчий дивізіон

00:06, 18 листопада 2018
Футбол
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Збірна Туреччини вилетіла в дивізіон С Ліги націй / REUTERS

У центральному поєдинку дня у Мілані збірна Італії зіграла внічию зі збірною Португалії - 0:0. Цей результат дозволив португальцям посісти перше місце у своїй групі і забезпечити собі місце у фінальному турнірі Ліги націй.

Італійці фінішували в групі другими, а ось третє місце і виліт у нижчий дивізіон при будь-яких розкладах дістанеться Польщі.

У дивізіоні В збірна Туреччини програла Швеції - 0:1. Після цієї поразки команда Мірчі Луческу, посівши останнє місце в групі, вилетіла в дивізіон С.

Ліга націй. 17 листопада

Італія - Португалія - 0:0

Туреччина - Швеція - 0:1

Сербія - Чорногорія - 2:1

Албанія - Шотландія - 0:4

Румунія - Литва - 3:0

Азербайджан - Фарерські острови - 2:0

Мальта - Косово - 0:5

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Теги: #Ліга націй УЄФА