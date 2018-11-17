Коноплянка про розгром України від словаків: це вам не комп'ютерна гра FIFA

Півзахисник "Шальке" став кращим гравцем у складі збірної України в матчі в Трнаві.

Гравець німецького "Шальке" і капітан збірної України в матчі зі Словаччиною Євген Коноплянка прокоментував поразку національної команди в Лізі націй (1:4).

"В попередніх матчах нам удача посміхалася, сьогодні не наш вечір і добре, що він випав на сьогодні, тому що гра нічого не вирішувала. Звичайно, ніхто не хоче програвати, особливо з таким рахунком, тому сподіваюся, що вболівальники поставляться з розумінням. Неприємно. Навіть на тренуваннях поразки з таким рахунком неприємні. Зараз, повірте, у нас такий же настрій.

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Перший тайм був, скажімо, не дуже, але були позитивні моменти у другому таймі, гра намалювалася. Тактика нова, було мало часу, щоб ми зрозуміли все. Це вам не FIFA, де змінив тактику і побіг на джойстику. Тут потрібен час, щоб зрозуміти все. Тут один гравець випадає - і весь механізм не так працює. А якщо два випадає, то проти такої команди, як Словаччина, це не пройде. Я навіть радий, що все сталося так саме сьогодні, а не тоді, коли нам потрібні очки.

Я говорив перед грою, що без Марлоса і Ярмоленка буде важко, але у нас багато молодих талановитих гравців. У нас хороше майбутнє. Я бачу на тренуваннях, як вони працюють. Потрібен час. Добре, що є такі моменти, такі матчі, щоб себе перевірити, щоб надалі у них не було мандражу – вони ж переживають, вони ж теж люди. Всьому свій час, я бачу, що у нас все вийде", - сказав Євген Коноплянка в ефірі каналу "Футбол 1".

Варто відзначити, що Коноплянка став найкращим гравцем збірної України в матчі зі Словаччиною за даними компанії InStat. На рахунку півзахисника - єдиний гол у цьому поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, збірна України розгромно програла в Трнаві збірній Словаччини в Лізі націй з рахунком 1:4.