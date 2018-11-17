Провал збірної в Словаччині: востаннє Україна пропускала 4 голи в офіційній грі 12 років тому

Це найбільша поразка за час роботи Андрія Шевченка.

Збірна України напередодні вперше за п'ять років програла з розгромним рахунком, поступившись збірній Словаччини (1:4).

Це стало найбільшою поразкою України з 2013 року.

Останній раз збірна поступалася з різницею в 3 м'ячі 19 листопада 2013 року у стиковому матчі за вихід на ЧС-2014 проти Франції (0:3).

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Також ця поразка стала найбільшою при головному тренері Андрію Шевченку.

Останній офіційний матч нашої збірної, в якому вона пропускала чотири м'ячі, був датований ще червнем 2006 року. Тоді у стартовому поєдинку на чемпіонаті світу в Німеччині українці програли Іспанії з рахунком 0:4.

До цього були поразки від Німеччини (1:4) в плей-офф відбору на ЧС-2002, а також 0:4 від Хорватії у відборі на Євро-1996.

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними Словаччини та України завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 4:1. УНІАН вів пряму онлайн-трансляцію поєдинку.