Шевченко після матчу зі Словаччиною: у першому таймі команда розгубилася

Головний тренер збірної України підбив підсумок розгромної поразки від збірної Словаччини.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання ЗМІ на прес-конференції після розгромної поразки своєї команди від збірної Словаччини в матчі Ліги націй.

"Судячи з рахунку можу сказати що в першому таймі команда розгубилася. Поспішали і грали у невластивий нам футбол - за рахунок довгих пасів. Плюс , звичайно, фактор швидкого голу. Хлопцям було трішки важко. У другому таймі команда додала, була інша гра. Я не беру рахунок, було достатньо моментів, щоб результат був зовсім інший", - зазначив Шевченко.

А на питання про тактику на гру тренер відповів:

"Ми задіяли 60 відсотків молодіжної команди. У гравців набагато менше досвіду виступів на такому рівні. У свою чергу, суперник був мотивований на результат. Але, у другому таймі команда помітно змінилася і показала хорошу гру, на мій погляд".

Говорячи про оборону і те, що тренер не викликав Ярослава Ракицького на листопадовий збір, тренер зазначив:

"По-перше, Ракицького не викликали навмисне, через певні причини. У нього фізичні нюанси, і це, до речі, не вперше. Ми в курсі його проблем і не викликали Ярослава, даючи йому можливість реабілітуватися в клубі. Зараз ми більше націлені на гравців молодіжної команди, найближчий резерв національної команди. Проаналізуємо гру і будемо рухатися далі".

В кінці своєї прес-конференції Шевченко зазначив:

"Хотілося б подякувати вболівальникам, які приїхали і підтримували команду. Підтримували до кінця, незважаючи на те, що матч складався вкрай негативно. І я дуже вдячний цим уболівальникам і також фан-руху Вірні збірній, які завжди з нами і дуже активні".

Як повідомляв УНІАН, матч Словаччина - Україна завершився з рахунком 4:1. Тим не менш, українська команда достроково забезпечила собі перемогу в груповому турнірі Ліги націй і вийшла в елітний дивізіон А, де грають 12 найсильніших команд Європи.