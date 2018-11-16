Збірна Німеччини вилетіла в нижчий дивізіон Ліги націй (результати всіх матчів)
У п'ятницю, 16 листопада, відбулися сім матчів Ліги націй УЄФА. У центральній зустрічі дивізіону А збірна Голландії в Роттердамі обіграла Францію - 2:0. На 44-й хвилині рахунок відкрив Вейналдум, а вже на 6-й доданій до основного часу хвилині Депай відправив чемпіонів світу в нокаут.
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Ця перемога стала першою для Нідерландів в матчах з Францією з 2008 року.
Крім того, перемога голландців призвела до вильоту збірної Німеччини в дивізіон В Ліги націй.
Німці (1 очко) вже не зможуть наздогнати Нідерланди (6 очок) і Францію (7).
Франція вже зіграла свої матчі в турнірі, а голландцям доведеться зіграти ще виїзний матч з Німеччиною. У разі нічиєї голландці займуть перше місце в групі. Матч Німеччина - Голландія відбудеться 19 листопада у Гельзенкірхені.
Ліга націй. 16 листопада
Голландія - Франція - 2:0
Уельс - Данія - 1:2
Кіпр - Болгарія - 1:1
Словенія - Норвегія - 1:1
Гібралтар - Вірменія - 2:6
Ліхтенштейн - Македонія - 0:2