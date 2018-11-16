Збірна України крупно програла Словаччині в останньому матчі Ліги націй

Матч завершився з рахунком 4:1.

У Трнаві (Словаччина) на стадіоні Антона Малатинського City Arena завершився матч останнього 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА для збірної України, в якому наша команда протистояла збірній Словаччини і поступилася з великим рахунком.

Команда Андрія Шевченка програла з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм українці начисто програли. При цьому словацькі футболісти не відрізнялися великою точністю і тринькали момент за моментом. Інакше рахунок міг би бути набагато більшим. Тим не менш, словаки обмежилися лише двома влучними ударами у ворота збірної України.

Вже на 6-й хвилині господарі поля заробили штрафний у небезпечній близькості від воріт Дениса Бойка, на лівому фланзі. Марек Гамшик відпасував під удар Альберту Руснаку, який з кута штрафного майданчика пробив у ближній кут, і після рикошету м'яч залетів у ворота. Гості могли подвоїти рахунок вже в наступній атаці, але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від воріт.

Тим не менше, господарі продовжували атакувати і на 26-й хвилині Юрай Куцка завдав удару метрів з 22-х та Денис Бойко допустив грубу помилку, пропустивши м'яч, що летів у нього - 0:2.

Лише після цього українці трохи активізувалися і на 35-й хвилині створили першу подобу небезпечного моменту. Віктор Циганков увірвався в штрафний словаків і зробив передачу на Євгена Коноплянку, але капітан команди в цій грі не зумів зупинити м'яч.

Втім, на самому початку другого тайму малюнок гри різко змінився. На 47-й хвилині Караваєв з правого флангу зробив чудову поперечну передачу на Коноплянку, який з льоту з лінії штрафного пробив точно у верхній кут - 2:1. Однак, вже за 5 хвилин, на 52-й, Мак з правого кута пробив у ближню штангу. М'яч відлетів у протилежний кут штрафного, звідки зробив простріл Руснак, а Зреляк, підставивши ногу, переправив м'яч у ворота - 3:1.

Незважаючи на "холодний душ", українці спробували продовжити атакувати, але на 62-й хвилині після передачі Руснака Мак прийняв м'яч на лінії штрафного збірної України, змістився в центр і обвідним ударом відправив м'яч точно в кут - 4:1. Власне, на цьому інтрига гри була вичерпана.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України, яка достроково посіла 1-е місце в групі і вийшла в елітний Дивізіон А Ліги націй, не змогла завершити турнір перемогою - три перемоги при одній поразці, 9 очок з 12 можливих.