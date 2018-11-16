Незамінний №1 П'ятов вперше за 9 років залишився в запасі збірної України в офіційному матчі

Місце у воротах в матчі зі Словаччиною зайняв Денис Бойко.

Вперше з вересня 2009 року голкіпера збірної України Андрія П'ятова немає в основному складі збірної України в офіційному матчі - замість нього виходить воротар "Динамо" Денис Бойко.

Андрій П'ятов є автором унікального досягнення: він дев'ять років не поступався місцем у воротах в офіційних турнірах. Унікальна серія налічує 49 матчів, причому всі голкіпер провів без замін.

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Як повідомляє zbirna.com, з 5 вересня 2009 року - дня початку серії П'ятова - збірна України провела 49 офіційних матчів. Сюди увійшли фінальні турніри Євро-2012 та Євро-2016, а також відбіркові цикли ЧС-2010, ЧС-2014, Євро-2016 і ЧС-2018. Три матчі на рахунку П'ятова і в дебютному розіграші Ліги націй УЄФА.

За цей час збірну України в офіційних турнірах очолювали п'ять тренерів - Олексій Михайличенко, Олег Блохін, Андрій Баль, Михайло Фоменко та Андрій Шевченко. Для всіх них воротарем №1 в Україні був П'ятов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України проводить поєдинок Ліги націй на виїзді проти Словаччини. Слідкуйте за прямою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.