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Матч Ліги націй УЄФА проведе українська бригада арбітрів

15:12, 16 листопада 2018
Футбол
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Євген Арановський / footboom.com

Головним рефері буде Євген Арановський з Києва. На лініях йому будуть допомагати Сергій Беккер та Олег Плужник. Додатковими асистентами за воротами призначені Сергій Бойко та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр – Семен Шлончак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України проведе заключний поєдинок групового турніру Ліги націй з командою Словаччини.

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Теги: #Ліга націй УЄФА