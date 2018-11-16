Матч Ліги націй УЄФА проведе українська бригада арбітрів

Євген Арановський обслужить поєдинок Греція – Естонія.

Українська бригада арбітрів призначена на матч другої групи дивізіону С Ліги націй, Греція - Естонія, який відбудеться 18 листопада.

Головним рефері буде Євген Арановський з Києва. На лініях йому будуть допомагати Сергій Беккер та Олег Плужник. Додатковими асистентами за воротами призначені Сергій Бойко та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр – Семен Шлончак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України проведе заключний поєдинок групового турніру Ліги націй з командою Словаччини.