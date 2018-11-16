Матч Ліги націй УЄФА проведе українська бригада арбітрів
15:12, 16 листопада 2018Футбол
268 0
Євген Арановський обслужить поєдинок Греція – Естонія.
Євген Арановський / footboom.com
Українська бригада арбітрів призначена на матч другої групи дивізіону С Ліги націй, Греція - Естонія, який відбудеться 18 листопада.
Головним рефері буде Євген Арановський з Києва. На лініях йому будуть допомагати Сергій Беккер та Олег Плужник. Додатковими асистентами за воротами призначені Сергій Бойко та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр – Семен Шлончак.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України проведе заключний поєдинок групового турніру Ліги націй з командою Словаччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter