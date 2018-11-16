Текст був розміщений на полотні у кольорах польського прапора.

Вчора під час товариського матчу між збірними Польщі і Чехії (0:1) в Гданську польські фанати вивісили банер «Львів – колиска польського футболу».

Вони розмістили цей текст на тлі полотна у кольорах польського прапора. Про це повідомляє сторінка Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Також на банері зображено герби клубів «Лехія» та «Погонь».

Як повідомляв УНІАН, арбітр з невизнаного Україною Косова обслужить матч збірної України з Туреччиною.