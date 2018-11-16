Польські фанати вивісили банер "Львів - колиска польського футболу"
13:51, 16 листопада 2018Футбол
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Текст був розміщений на полотні у кольорах польського прапора.
Troublemakers & Action Ultras
Вчора під час товариського матчу між збірними Польщі і Чехії (0:1) в Гданську польські фанати вивісили банер «Львів – колиска польського футболу».
Вони розмістили цей текст на тлі полотна у кольорах польського прапора. Про це повідомляє сторінка Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Також на банері зображено герби клубів «Лехія» та «Погонь».
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