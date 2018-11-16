“Вірні збірній” вже 10 матчів поруч з національною командою

Сьогодні у Трнаві відбудеться гра Ліги націй Словаччина - Україна

Сьогодні, 16 листопада, Національна збірна команда України з футболу зіграє свій останній офіційний матч в цьому році: Словаччина — Україна в місті Трнава, в рамках турніру Ліги націй УЄФА.

У нашої національної команди і у вірних вболівальників є шанс поставити нові рекорди.

Ще результатом минулого матчу Україна — Чехія наша збірна гарантувала собі вихід з групи та додаткову можливість потрапити на ЄВРО 2020, проте у команди залишається шанс поставити нові рекорди: 10 безпрограшних матчів поспіль під керівництвом Андрія Шевченка та абсолютна перемога в усіх іграх нового турніру (4 з 4-х). В свою чергу фани “Вірні збірній” в словацькій Трнаві відзначать 10-ту гру пліч-о-пліч з улюбленою командою, а це майже всі офіційні ігри збірної за останні два роки. Виняток —оштрафований матч Україна — Словаччина у вересні цього року, що пройшов без глядачів.

300 вболівальників фан-руху вже прибули до Трнави та Братислави. Попереду в них важливий день:

15 фанів з самого ранку відвідають дитячий садок в Трнаві, де проходять реабілітацію діти з важкими генетичними захворюваннями та травмами;

майже 20 вболівальників сформують українську збірну для участі в традиційному фан-турнірі Словаччина — Україна — Чехія, решта ж підтримають своїх друзів;

всі разом фани зустрінуться з легендами-ветеранами українського та словацького футболу, а потім зберуться в фан-посольстві України;

понад 350 фанів разом вирушать ходою на стадіон “Сіті-арена — штадіон Антона Малатинського”.

Український сектор обіцяє бути гучним — Гімн України та “Червону руту” вже почули всі міста, які проїздили вболівальники дорогою до Трнави, — та яскравим — понад 100 прапорів України замайорять на стадіоні Антона Малатинського, — адже заряду від цього матчу має вистачити й команді, й її фанам аж до матчів відбору на ЄВРО 2020, що стартує вже в березні наступного року.