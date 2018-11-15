Збірна Хорватії вирвала перемогу в Іспанії на останній хвилині у Лізі націй (результати всіх ігор)
У четвер відбулися дев'ять матчів чергового туру Ліги націй УЄФА. У центральному поєдинку дня збірна Хорватії у Загребі вирвала видовищну перемогу у команди Іспанії - 3:2. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Всі голи в матчі були забиті після перерви. Хорвати тричі виходили вперед у рахунку, а іспанці змогли відігратися лише два рази. Перемогу Хорватії приніс гол Єдвая в доданий час - на 90+3-й хвилині.
Ліга націй. 15 листопада
Бельгія - Ісландія - 2:0
Хорватія - Іспанія - 3:2
Андорра - Грузія - 1:1
Сан-Марино - Молдова - 0:1
Люксембург - Білорусь - 0:2
Австрія - Боснія і Герцеговина - 0:0
Греція - Фінляндія - 1:0
Угорщина - Естонія - 2:0
Казахстан - Латвія - 1:1
Нагадаємо, збірна України свій заключний матч Ліги націй проведе у п'ятницю, 16 листопада. У Трнаві підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Словаччини.