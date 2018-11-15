Клуби англійської Прем'єр-ліги вирішили використовувати систему VAR з наступного сезону

Система відеодопомоги арбітрам з'явиться на матчах англійського чемпіонату починаючи з сезону-2019/2020.

Клуби англійської Прем'єр-ліги досягли принципової угоди щодо введення системи відеодопомоги арбітрам (VAR) з сезону-2019/20, повідомляє Sky Sports.

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У минулій кампанії VAR використовувався в матчах Кубка Англії та Кубка англійської ліги. Раніше в цьому році клуби Прем'єр-ліги обговорювали запровадження системи відеодопомоги арбітрам починаючи з сезону-2018/19, однак більшість не підтримала цю ідею.

Зараз VAR використовується в багатьох європейських топ-чемпіонатах - іспанській Примері, італійській Серії А, німецькій Бундеслізі і французькій Лізі 1.

Нагадаємо, система відеодопомоги арбітрам використовувалася на всіх матчах минулого чемпіонату світу з футболу, який пройшов у Росії з 14 червня по 15 липня.