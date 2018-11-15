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Збірна України втратила захисника напередодні матчів зі Словаччиною та Туреччиною

13:32, 15 листопада 2018
Футбол
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Василь Кравець (праворуч) залишив розташування збірної / Instagram

Під час відкритого тренування в Києві, яке відбулося 13 листопада, Кравець зробив різкий рух і отримав защемлення м'язу поперекового відділу. Для відновлення Василю знадобиться 7-10 днів.

Таким чином, футболіст повернеться в розташування іспанського "Луго" для реабілітації і пропустить зустрічі зі збірними Словаччини (16 листопада) і Туреччини (20 листопада).

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка вчора провели тренування на засніженому НСК "Олімпійський", а сьогодні в 12.00 вилетіли у Словаччину на заключний поєдинок Ліги націй.

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Теги: #збірна України з футболу