Честь ветерану: Руні в останній раз в кар'єрі вийде на поле в якості капітана збірної Англії

Легендарному форварду дозволили провести прощальний поєдинок за збірну.

Півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної Англії Фабіан Делф заявив, що віддасть Уейну Руні капітанську пов'язку в його прощальному поєдинку за збірну Англії. Футболіста цитує Sky Sports.

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«Коли я приїхав в Англію, Уейн був капітаном. Коли він з'явиться на полі, я віддам пов'язку. Це буде велика ніч для Уейна, ми хочемо, щоб вона була особливою».

Товариський матч проти США стане для Руні 120-ю і прощальною грою за збірну Англії, його викликали в збірну спеціально для цього.

Матч Англія - США відбудеться у четвер, 15 листопада, на лондонському стадіоні "Уемблі". Всі кошти, виручені від проведення зустрічі, підуть на благодійність.