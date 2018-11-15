Турецький Бешикташ відсторонив від тренувань футболіста, який сів обідати в перерві матчу

На зауваження тренера гравець відповів, що його все одно не випускають на заміну в останніх поєдинках.

Наставник турецького «Бешикташа» Шеном Гюнеш відсторонив від тренувань півзахисника клубу Толгая Арслана, повідомляє Hurriyet. Читайте такожАрбітр з невизнаного Україною Косово обслужити матч команди Шевченка з Туреччиною За інформацією джерела, гравець сів обідати прямо під час поєдинку проти «Істанбул Башакшехіра», відразу після першого тайму. В тарілці Арслана був рис з м'ясом, а коли тренер заборонив йому продовжувати приймати їжу, то футболіст відповів, що його все одно не випускають на заміну в останніх матчах. 28-річний півзахисник провів у нинішньому сезоні 8 поєдинків за «Бешикташ» і не відзначився результативними діями. Нагадаємо, стала відома заявка збірної Туреччини на матч з Україною.

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