Збірна України провела тренування на засніженому Олімпійському (відео)
11:28, 15 листопада 2018Футбол
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Заняття відвідав екс-гравець збірної і асистент головного тренера «Олімпіка» Руслан Ротань.
Збірна України провела тренування на "Олімпійському" / ffu.ua
Збірна України з футболу, яка зібралася в Києві перед матчами проти збірних Словаччини та Туреччини, провела відкрите тренування на «Олімпійському» в умовах холоду і снігу. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
На тренування також прибув асистент головного тренера «Олімпіка» Руслан Ротань.
Сьогодні о 12.00 збірна полетить до Словаччини, після чого проведе там тренування.
ffu.ua
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