этот материал доступен на русском

Збірна України провела тренування на засніженому Олімпійському (відео)

11:28, 15 листопада 2018
Футбол
306 0
Збірна України провела тренування на "Олімпійському" / ffu.ua

Збірна України з футболу, яка зібралася в Києві перед матчами проти збірних Словаччини та Туреччини, провела відкрите тренування на «Олімпійському» в умовах холоду і снігу. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На тренування також прибув асистент головного тренера «Олімпіка» Руслан Ротань.

Сьогодні о 12.00 збірна полетить до Словаччини, після чого проведе там тренування.

ffu.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України з футболу