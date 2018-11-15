Збірна України провела тренування на засніженому Олімпійському (відео)

Заняття відвідав екс-гравець збірної і асистент головного тренера «Олімпіка» Руслан Ротань.

Збірна України з футболу, яка зібралася в Києві перед матчами проти збірних Словаччини та Туреччини, провела відкрите тренування на «Олімпійському» в умовах холоду і снігу. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На тренування також прибув асистент головного тренера «Олімпіка» Руслан Ротань.

Сьогодні о 12.00 збірна полетить до Словаччини, після чого проведе там тренування.