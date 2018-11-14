Мессі вийшов на друге місце в історії за кількістю голів за один клуб - рекорд Пеле вже близький

Ще одне неймовірне досягнення форварда "Барселони".

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі вийшов на друге місце за кількістю голів, забитих за один клуб. Про це повідомляє "Чемпіонат".

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В останньому матчі чемпіонату Іспанії з «Бетісом» аргентинець оформив дубль, що не допомогло його команді перемогти - зустріч завершилася з рахунком 3:4. Однак Мессі зумів відзначитися у 566-й раз і обійти німця Герда Мюллера, який, граючи за «Баварію», забив 565 голів.

Лідером рейтингу залишається "Король футболу" Пеле. Він практично всю кар'єру провів в бразильському «Сантосі», за який відзначився 643 рази. Таким чином до досягнення Пеле Мессі залишилося забити 78 м'ячів.

Мессі - п'ятиразовий володар «Золотого м'яча», що вручається найкращому футболістові світу. Разом з «Барселоною» він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п'ять разів - володарем Кубка Іспанії, і чотири рази - переможцем Ліги чемпіонів.