Ібрагімович близький до повернення в Мілан

У нинішньому сезоні форвард зіграв 27 матчів за "Лос-Анджелес Гелаксі" і забив 22 голи.

Нападник «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович близький до досягнення угоди про повернення в «Мілан», повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport italia.

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За інформацією джерела, агент 37-річного шведського форварда Міно Райола продовжує вести переговори зі спортивним директором «Мілана» Леонардо. Ібрагімович згоден на зарплату близько € 4 млн на рік. Сторони досі не дійшли згоди щодо терміну контракту – «Мілан» пропонує шість місяців з опцією продовження на рік, а Златан хоче відразу підписати угоду на 1,5 роки. Відзначається, що, тим не менше ймовірність повернення Ібрагімовича в італійський клуб в січні є дуже високою.

Ібрагімович виступав за «Мілан» з 2010-го по 2012 рік. Він провів за клуб 85 матчів і став автором 56 забитих м'ячів.

У нинішньому сезоні форвард зіграв 27 матчів за «Лос-Анджелес Гелаксі» в чемпіонаті американської ліги MLS, забив 22 голи, а також віддав сім результативних передач.