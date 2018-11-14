УЄФА може виключити ПСЖ з Ліги чемпіонів у зв'язку з порушеннями правил фейр-плей

Особливо ретельній перевірці підлягають два переходи - нападників Кіліана Мбаппе і Неймара.

Французький клуб «Парі Сен-Жермен» ризикує зіткнутися з серйозними санкціями з боку УЄФА, повідомляє AS з посиланням на l'Equipe.

Організація знову звернула увагу на діяльність паризького клубу після останніх звітів Football Leaks, в яких були розкриті фінансові махінації при переходах футболістів в команду.

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Окрему роботу УЄФА проведе щодо трансферів у «ПСЖ» нападників Неймара і Кіліана Мбаппе з «Барселони» і «Монако» відповідно влітку 2017 року. Якщо будуть доведені факти порушень парижанами правил фінансового фейр-плей, то не виключений варіант, при якому клуб буде покараний забороною на виступ у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що «ПСЖ» загрожує заборона на реєстрацію футболістів у зв'язку з порушеннями при переходах молодих гравців.