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УЄФА може виключити ПСЖ з Ліги чемпіонів у зв'язку з порушеннями правил фейр-плей

17:09, 14 листопада 2018
Футбол
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"ПСЖ" загрожує виключення з єврокубків / REUTERS

Організація знову звернула увагу на діяльність паризького клубу після останніх звітів Football Leaks, в яких були розкриті фінансові махінації при переходах футболістів в команду.

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Окрему роботу УЄФА проведе щодо трансферів у «ПСЖ» нападників Неймара і Кіліана Мбаппе з «Барселони» і «Монако» відповідно влітку 2017 року. Якщо будуть доведені факти порушень парижанами правил фінансового фейр-плей, то не виключений варіант, при якому клуб буде покараний забороною на виступ у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що «ПСЖ» загрожує заборона на реєстрацію футболістів у зв'язку з порушеннями при переходах молодих гравців.

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Теги: #УЄФА#ПСЖ