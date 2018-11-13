Соларі затверджений на посаду головного тренера мадридського Реала

Контракт між 42-річний фахівцем і мадридським клубом розрахований до 2021 року.

Мадридський «Реал» затвердив Сантьяго Соларі на посаді головного тренера команди.

Контракт 42-річного аргентинського фахівця з «вершковими» розрахований до 30 червня 2021 року, повідомляє Sport.ua з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу.

Раніше Соларі був призначений в. о. наставника «Реала» після звільнення попереднього тренера Хулена Лопетеги., відправленого у відставку після серії незадовільних результатів. Поки що при новому тренер «Реал» здобув 4 перемоги в 4-х матчах.

Соларі виступав за «Реал» в якості гравця з 2000-го по 2005-й роки. Як тренер працював з «Реалом» U-19 (2013-2016) і з «Кастильєй» (2016-2018).

Раніше повідомлялося, що Соларі видав найкращий старт в «Реалі» за 89 років вигравши перші чотири гри з різницею м'ячів +13