На матчі Ліги націй Словаччина — Україна працюватиме бригада арбітрів з Чорногорії

Головним суддею виступить Нікола Дабанович.

На заключному поєдинку збірної України в Лізі націй працюватиме бригада арбітрів із Чорногорії.

Головним суддею виступить Нікола Дабанович, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На лініях йому допомагатимуть Міловад Джукич та Александар Джиканович. Додаткові асистенти — Мілош Божкович та Мілован Мілашич. Четвертий суддя — Владан Тодорович.

Як повідомляв УНІАН, матч проти збірної Словаччини наша команда проведе 16 листопада у Трнаві,