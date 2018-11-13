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На матчі Ліги націй Словаччина — Україна працюватиме бригада арбітрів з Чорногорії

21:05, 13 листопада 2018
Футбол
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Дабанович розсудить збірні України та Словаччини у матчі Ліги націй / fscg.me

Головним суддею виступить Нікола Дабанович, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На лініях йому допомагатимуть Міловад Джукич та Александар Джиканович. Додаткові асистенти — Мілош Божкович та Мілован Мілашич. Четвертий суддя — Владан Тодорович.

Як повідомляв УНІАН, матч проти збірної Словаччини наша команда проведе 16 листопада у Трнаві,

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко#Ліга націй УЄФА