Степаненко: новачків збірної зустріли нормально

Хавбек поділився очікуваннями від майбутніх матчів і розповів про обстановку в колективі.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів про те, як команда прийняла дебютантів.

«Шведа і Миколенка прийняли нормально, Мар'яна я знав і раніше. Познайомився з ним, коли він був ще в Севільї, зустрілися якось у Жені Коноплянки будинку. З Миколенко зустрічалися на полі. Вчора вони заспівали пісню, все нормально. На тренуваннях познайомимося ще ближче», - зазначив Степаненко, повідомляє SportArena.

«Вважаю, що кожен футболіст–професіонал, повинен викладатися повністю на футбольному полі, навіть незважаючи на те, що залишилася гра не має ніякого турнірного значення. Те ж саме стосується і товариської зустрічі. Потрібно виходити і битися за результат, за свою команду і країну», — додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, збірна України 16 листопада зіграє у Трнаві заключний матч Ліги націй проти Словаччини, який вже не має турнірного значення, а 20 листопада проведе товариську гру з Туреччиною.