Гравець збірної Малиновський: треба вигравати всі матчі - і товариські, і офіційні

Це будуть класні матчі проти хороших суперників, завжди хочеться грати в таких матчах високого рівня – здається, навіть в чемпіонаті не завжди такі є, - вважає гравець.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми очікуваннями від майбутніх матчів.

«Природно, готові повністю викладатися на футбольному полі. Це будуть класні матчі проти хороших суперників, завжди хочеться грати в таких матчах високого рівня – здається, навіть в чемпіонаті не завжди такі є. Буде цікаво себе перевірити. Плюс, знову ж таки, ми вже вирішили завдання, так що наступна зустріч покаже, з якою повагою хлопці ставляться до цих ігор, - зазначив гравець, повідомляє SportArena.

Дуже важливо підготуватися ментально: потрібно виходити і бути голодними до перемог. У збірній повинен бути менталітет переможців. Неважливо, матч товариський чи офіційний – потрібно намагатися вигравати все час.

Вже була невелика теорія, Андрій Миколайович підказав деякі нові тактичні моменти. В найближчих матчах ви побачите щось цікаве. Нам потрібно зараз адаптуватися, уважно, як губка, вбирати інформацію, тому що інформації нам дають достатньо, причому нову інформацію. Потрібно в максимально короткі терміни це все зрозуміти, перенести з тренувального процесу на полі.

Був тімбілдінг для збірної: зібрати всіх разом, поспілкуватися в неформальній обстановці, не тільки в готелі, а і за вечерею. В Європі це робиться дуже часто», — заявив Малиновський.

Також гравець розповів, що вважає себе лідером збірної.

«Я готовий, впевнений у своїх силах. Думаю, той кредит довіри, який мені дає тренерський штаб... Я намагаюся максимально викладатися, виконувати установку і грати на команду».

Як повідомляв УНІАН, збірна України 16 листопада зіграє у Трнаві заключний матч Ліги націй проти Словаччини, який вже не має турнірного значення, а 20 листопада проведе товариську гру з Туреччиною.