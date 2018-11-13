Шевченко: Ми спеціально зробили акцент на молодих футболістах, бачимо їхню перспективу

Головний тренер збірної України дав прес-конференцію напередодні двох заключних матчів року.

Збірна України розпочала підготовку до останніх матчів у нинішньому сезоні — зі Словаччиною та Туреччиною.

Сьогодні, перед відкритим тренуванням збірної України на НСК Олімпійський, наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко провів прес-конференцію для представників ЗМІ, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Про найближчі матчі:

Звичайно, ці два матчі дуже важливі. Ми спеціально підбирали склад, робили акцент на молодих футболістах. Багато з них були викликані до національної команди, ми бачимо їхню перспективу. Дехто отримав аванс. Багато хто добре зарекомендував себе в чемпіонаті країни. Коли ще їм буде наданий такий шанс — себе показати. Закінчується рік, турнірні завдання ми вже вирішили. Ми йдемо на певні ризики, даючи шанс молоді, адже в них немає досвіду гри на такому рівні. Будемо давати можливість по максимуму розкрити свій талант у цих іграх.

Про перенесення матчу з Туреччиною:

Перенесення матчу було пов'язане з певними проблемами. І федерація чітко пояснила свою позицію. Цей матч був запланований в Україні. Рішення вже прийнято — будемо грати в Туреччині. Я не бачу тут якихось помилок.

Про молодих гравців:

У молодих є шанс, а як вони ним скористаються — це друге питання. У них є талант, вони мають шанс, а наше завдання допомогти їм розкритися.

Про Луніна:

Кожен гравець, якого ми запрошуємо, має шанс вийти на поле. Андрій теж, як і всі три воротарі, має шанс вийти. А вирішувати будемо безпосередньо перед грою.

Про Безуса:

Ми розглядали кандидатуру Безуса, коли в нас був дефіцит гравців. На жаль, тоді він був травмований. Ми викликали гравців, які мали ігрову практику. Роман прогресує, і він є одним із кандидатів до збірної. Якщо буде потрібно, ми його викличемо. А трохи змінити його ігрову позицію — це не проблема.

Про Шведа:

Багато хто з молодих гравців, які виступали за молодіжну збірну, отримали шанс проявити себе. Швед добре проявив себе і там, і в клубі. Сьогодні це його перший виклик, подивимося, можливо трохи змінимо його позицію на полі. Я знаю, як ми можемо його використовувати.

Про заяву Хачеріді, щодо відсутності сенсу приїжджати до збірної і не грати в основному складі:

— До збірної будуть приїжджати тільки мотивовані гравці. Вони повинні бути готові вийти на поле, як в основному складі, так і в будь-який інший час матчу. Тільки такою повинна бути мотивація. З футболістами, які будуть приїжджати і чекати, поки їх випустять в основі, нам буде працювати важко.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок зі збірною Словаччини в груповому раунді Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть 16 листопада, а контрольний матч із Туреччиною — 20 листопада.