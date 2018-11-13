Квитки на матч ЛЧ Шахтар - Ліон надійшли в продаж - від 100 грн

Заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в грудні.

12 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у Харкові прийматиме французький «Ліон».

Сьогодні квитки надійшли у вільний продаж, повідомляє офіційний сайт гірників.

Придбати їх можна:

- в касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);

- на офіційному сайті shakhtar.com; (при купівлі квитка онлайн через офіційні канали клубу знижка 10 гривень)

- у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play і App Store);

- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);

- у роздрібній торговій мережі Харкова.

Вартість – від 100 гривень.