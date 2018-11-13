Квитки на матч ЛЧ Шахтар - Ліон надійшли в продаж - від 100 грн
15:43, 13 листопада 2018Футбол
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Заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в грудні.
Шахтар зіграє заключний матч групового етапу ЛЧ 12 грудня / shakhtar.com
12 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у Харкові прийматиме французький «Ліон».
Сьогодні квитки надійшли у вільний продаж, повідомляє офіційний сайт гірників.
Придбати їх можна:
- в касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);
- на офіційному сайті shakhtar.com; (при купівлі квитка онлайн через офіційні канали клубу знижка 10 гривень)
- у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play і App Store);
- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);
- у роздрібній торговій мережі Харкова.
Вартість – від 100 гривень.
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