Хацкевич: в УПЛ має бути мінімум 16 клубів

Наставник київського Динамо висловив свою думку про необхідну кількості клубів у Прем'єр-лізі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич висловив свою думку щодо кількості учасників у Прем'єр-лізі. «На мій погляд, в Україні повинен бути повноцінний чемпіонат мінімум з 16 учасниками», — зазначив тренер. У розпал сезону Команда1 вже дивиться в майбутнє, тому вирішила провести опитування серед наставників елітних колективів, задавши їм одне питання — якою, на їх думку, має бути кількість учасників у наступному турнірі Прем'єр-ліги.

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