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Хацкевич: в УПЛ має бути мінімум 16 клубів

11:16, 13 листопада 2018
Футбол
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Хацкевич висловився за збільшення кількості команд у чемпіонаті УПЛ / uafc.org.ua

«На мій погляд, в Україні повинен бути повноцінний чемпіонат мінімум з 16 учасниками», — зазначив тренер.

У розпал сезону Команда1 вже дивиться в майбутнє, тому вирішила провести опитування серед наставників елітних колективів, задавши їм одне питання — якою, на їх думку, має бути кількість учасників у наступному турнірі Прем'єр-ліги.

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Теги: #УПЛ#Хацкевич#Динамо Київ