Хацкевич: в УПЛ має бути мінімум 16 клубів
11:16, 13 листопада 2018Футбол
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Наставник київського Динамо висловив свою думку про необхідну кількості клубів у Прем'єр-лізі
Хацкевич висловився за збільшення кількості команд у чемпіонаті УПЛ / uafc.org.ua
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич висловив свою думку щодо кількості учасників у Прем'єр-лізі.
«На мій погляд, в Україні повинен бути повноцінний чемпіонат мінімум з 16 учасниками», — зазначив тренер.
У розпал сезону Команда1 вже дивиться в майбутнє, тому вирішила провести опитування серед наставників елітних колективів, задавши їм одне питання — якою, на їх думку, має бути кількість учасників у наступному турнірі Прем'єр-ліги.
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