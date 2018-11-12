На президента ФФУ Павелка відкрили кримінальні справи за трьома статтями - адвокат

Проти діяльності Павелка відкриті справи в Генеральній прокуратурі України, Національній поліції в НАБУ.

Проти діяльності президента Федерації Футболу України Андрія Павелко відкриті кримінальні справи за трьома статтями.

Про це на спеціальній прес-конференції заявив адвокат Олег Скупинский, повідомляє iSport.

Діяльність Павелко в НАБУ розглядають за трьома статтями: "декларування недостовірної інформації", "незаконне збагачення", а також "зловживання владою і службовим становищем". Крім цього, в Національній поліції України та Генеральній прокуратурі також відкриті кримінальні провадження на функціонера.

Раніше на тій самій прес-конференції головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков оприлюднив кілька цифр, які свідчать про незаконну діяльність Павелка.

1. Понад 500 мільйонів гривень бюджету було витрачено на шахрайські схеми Павелко;

2. Більше 160 мільйонів гривень із виділених бюджетних коштів було присвоєно функціонерами ФФУ;

3. Вже підготовлена база під розтрату ще 740 мільйонів гривень за аналогічною схемою;

4. Більше 1 мільйона доларів осіло в офшорах;

5. Керівництво країни допустило незаконне суміщення Павелко посад, і як наслідок, реалізацію злочинних схем.