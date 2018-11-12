Головреда «Футболу» облили кефіром на прес-конференції про корупцію у ФФУ

У ФФУ геть відкидають причетність до інциденту.

Головного редактора журналу «Футбол» Артема Франкова облили кефіром на прес-конференції, на якій він хотів розповісти про корупційні схеми президента ФФУ Андрія Павелка.

Невідомі в балаклавах облили Франкова кефіром і вимагали припинити захід, повідомляє SportArena.

Пізніше Федерація футболу України на своїй сторінці в Facebook спростувала причетність до ситуації на прес-конференції за участю головного редактора журналу «Футбол» і юриста Олега Скупинского.

У федерації заявили, що не мають жодного стосунку до цього інциденту, який був штучно створений з метою дискредитувати роботу організації. Крім того, Федерація наполягає, що активність організації «Ініціативи майбутнього», представником якої є Скупинский, пов'язана виключно з поливанням брудом федерації і її керівників.