Футболісти збірної України зібралися в Києві: останні новини з табору команди

День заїзду буде присвячено адаптації та відпочинку, а на вечір заплановано приємну подію — святкову вечерю збірної України, присвячену перемозі в групі Ліги націй УЄФА

Сьогодні національна команда України зібралася в Києві на заключний цього року збір перед матчами, які будуть зіграні в листопаді.

Столичною резиденцією збірної став готель «Хаятт Рідженсі», повідомляє прес-секретар національної збірної України Олександр Гливинський.

Хлопці прибули до розташування опівдні — саме до обіду. Смачний український борщ від шеф-кухаря Любомира Тошича одразу ж дає відчуття затишної атмосфери й душевного комфорту. Особливо чекають на цю страву ті гравці збірної, які виступають за кордоном. Скажімо, Руслан Маліновський, прилетівши сьогодні з Брюсселю, зі смаком з'їв порцію національної страви й підсумував: «Борщ — поважний, відчувається, що я вдома».

Першими до розташування команди прибули наші іспанські легіонери — голкіпер Андрій Лунін та захисник Василь Кравець, які приїхали ще вчора. Сьогодні ж серед перших заселилися всі дебютанти — Віталій Миколенко, Мар'ян Швед, Андрій Борячук, а також Сергій Болбат, для якого цей виклик до національної команди став не першим, але прем'єрним від Андрія Шевченка.

Єдиний збірник, чий рейс припадає на вечір, — Євген Коноплянка: він приєднається до команди близько 18-ї.

У зв'язку з насиченим ігровим графіком у клубах (більшість збірників зіграла вчора) сьогодні тренування на полі у планах збірної відсутнє. Однак вісім футболістів, які провели матчі за клуб раніше неділі або взагалі не виходили на поле у вік-енд, проведуть фітнес-заняття з тренером з фізпідготовки Іваном Баштовим.

День заїзду буде присвячено адаптації та відпочинку. На вечір заплановано приємну подію — святкову вечерю збірної України, присвячену перемозі в групі Ліги націй УЄФА. До речі, на цю подію запрошені й ті виконавці, які з різних причин не беруть участі у зборі, однак є гравцями основної обойми національної команди, і внесок частини з них у здобуття путівки до елітного дивізіону збірних Старого Світу не підлягає сумніву: Марлос, Ярослав Ракіцький, Сергій Сидорчук, Артем Бєсєдін, Іван Ордець.

Від завтрашнього ранку національна команда повністю занурюється в роботу. Уранці — теоретичне заняття, увечері — відкрите тренування. Синьо-жовті чекають на своїх уболівальників на НСК «Олімпійський»: початок заняття — о 18.00.

Годиною раніше, о 17.00, Андрій Шевченко зустрінеться з мас-медіа у форматі прес-конференції, а з 17.30 гравці спілкуватимуться з журналістами у мікст-зоні.

У столиці головна команда працюватиме до четверга, коли вилетить на матч Ліги націй УЄФА до Словаччини.