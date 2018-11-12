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Фонсека підтримав розширення УПЛ до 16 клубів

15:59, 12 листопада 2018
Футбол
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Фонсека позитивно ставиться до зміни формату УПЛ / shakhtar.com

- Думаю, зараз вивчається питання про те, щоб повернуться до 16-ти клубів у Прем'єр-лізі. Чим більше колективів в елітному дивізіоні, тим краще.

Однак для цього потрібні усі умови. Дуже важливо створити їх ідеальними, щоб команди могли вільно виступати. У будь-якому разі мені подобається чемпіонат з 16-ю командами і двоколовим турніром.

У розпал сезону КОМАНДА1 вже дивиться в майбутнє, тому вирішила провести опитування серед наставників елітних колективів, задавши їм одне питання — яким, на їх думку, має бути кількість учасників у наступному турнірі Прем'єр-ліги.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#Паулу Фонсека