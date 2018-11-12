Екс-тренер київського Динамо позбувся роботи в московському Спартаку

Рауль Ріанчо звільнений з посади в. о. головного тренера московської команди.

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо звільнений з посади виконуючого обов'язки головного тренера московського Спартака.

Новим тренером російської команди став місцевий фахівець Валерій Кононов, відомий в Україні по роботі у львівських Карпатах, повідомляє офіційний сайт ФК Спартак Москва.

Крім Карпат Кононов також відомий по роботі у Металургу (Запоріжжя).

Угода «Спартака» з Кононовим розраховано до кінця наступного сезону (2019/20) з можливістю перегляду умов за підсумками нинішнього (2018/19), цілі на який залишаються незмінними: потрапляння в Лігу чемпіонів і перемога в Кубку Росії.

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо з 2014 по 2016 рік був асистентом головного тренера у київському "Динамо", при Сергії Реброві. З 2016 по 2018 рік допомагав Андрію Шевченку у збірній України