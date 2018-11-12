Шапаренко визнаний найкращим гравцем 15 туру УПЛ, Пятов - найкориснішим

Прем'єр-ліга підбила підсумки чергового туру змагань.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 15 туру.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

До складу експертної ради входять Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко, який чудово проявив себе в матчі з «Маріуполем». Він на три бали випередив півзахисника «Зорі» Артема Гордієнка.

У свою чергу, воротар Шахтаря Андрій Пятов визнаний найкориснішим гравцем туру. Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 329 балів. Також відзначимо, що Пятов переміг у номінації Найкращий воротар туру. Друге місце посів півзахисник «Динамо» Володимир Шепелєв (328 балів), третє — Майкон з «Шахтаря» (327 балів).