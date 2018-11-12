Зірка Баварії "вліпив ляща" журналісту після програшу принциповому супернику

Рібері дав ляпаса журналісту після того, як той зробив критичне зауваження щодо його гри

Півзахисник "Баварії" Франк Рібері потрапив у неприємну історію після поразки від дортмундської "Боруссії" з рахунком 2:3.

Рібері дав ляпаса журналісту beIN Sports Патріку Гійю після того, як той зробив критичне зауваження щодо його гри, пише sports.ru з посиланням на Bild.

Гійю зазначив, що Рібері частково несе відповідальність за два пропущених голи. У відповідь гравець образив його, вдарив і відштовхнув, після чого пішов.

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Франк Рібері відразу дав знати про подію керівництву "Баварії". "Рібері поінформував нас, що у нього була суперечка з його співвітчизником Патріком Гійю, якого він знає багато років. Найближчим часом ми призначимо особисту зустріч, щоб дізнатися, як вирішити цю проблему. Містер Гійю вже дав нам знати, що це також і в його інтересах", - заявив спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич.

Матч відбувся 10 листопада і закінчився з рахунком 2:3 на користь "Боруссії". У складі мюнхенців дублем відзначився польський форвард Роберт Левандовскі. У "Боруссії" відзначилися Марко Ройс (зробив дубль) і Пако Алькасер.

Після 11 матчів "Боруссія" залишається лідером чемпіонату Німеччини з 27-ма очками, "Баварія" займає лише п'яте місце, завоювавши поки що лише 20 очок.