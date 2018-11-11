"Ювентус" обіграв "Мілан" у матчі грандів італійського футболу

Гра в Мілані, завершилася з рахунком 0:2.

У Мілані завершився матч чемпіонату Італії з футболу, в якому Мілан брав туринський Ювентус і поступився одвічному супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра проходила з помітноюігровою і територіальною перевагою гостей.

І вже на 8-й хвилині Маріо Манджукіч забив гол. «Ювентус» вдало провів контратаку, на вістрі якої опинився Манджукич, який головою пробив точно з близької відстані після подачі з лівого флангу.

А в самій кінцівці гри, на 82-й хвилині Кріштіану Роналду вдало зіграв на добиванні і з близької відстані вразив ціль, після того як воротар відбив м'яч перед собою - 0:2.

Після 12-ти турів Ювентус очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з феноменальним показником - 11 перемог, 1 нічия і 34 очки. У Мілана 6 перемог, при 3 нічиїх та 3 поразках - 21 очко і 5-е місце в таблиці.