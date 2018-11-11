Шахтар виграв у "Ворскли" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

Гра в Полтаві завершилася з рахунком 0:2.

У Полтаві завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Ворскла приймала донецький "Шахтар" і програла супернику.

Матч завершився з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гірники мали перевагу впродовж усієї гри і вже до перерви реалізували її в два голи.

Вже на 19-й хвилині гірники відкрили рахунок. Результативною виявилася комбінація, в результаті якої Тайсон віддав класний прихований пас, після чого Веллінгтон Нем вдарив у дальній кут повз голкіпера полтавчан Богдана Шуста, який вийшов назустріч - 1:0. А в кінцівці тайму, на 41-й хвилині, у Майкона вийшов черговий чудовий удар зі штрафного над стінкою практично без розбігу - 2:0.

У другому таймі гірники продовжували атакувати і на 71-й хвилині навіть заробили пенальті. Але Мораєс вже при русі до м'яча кинув погляд в лівий кут, куди і пробив, - досвідчений Шуст взяв м'яч в руки.

Таким чином, "Шахтар" набрав 40 очок й як і раніше очолює турнірну таблицю з 8-очковою перевагою над київським Динамо. У Ворскли, як і раніше, 24 очки в таблиці і 4-е місце.