Онлайн-відеотрансляція, Динамо - Маріуполь: Прем'єр-ліга, 15-й тур
16:50, 11 листопада 2018Футбол
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У Києві проходить матч за участю одного з лідерів чемпіонату України з футболу.
facebook.com/fcdynamoua
Сьогодні в Києві проходить матч чемпіонату України з футболу, в якому Динамо приймає на НСК Олімпійський Маріуполь.
Зустрічаються команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці ліги.
У разі перемоги, "Динамо" повернеться на 2-е місце в УПЛ.
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