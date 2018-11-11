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Онлайн-відеотрансляція, Динамо - Маріуполь: Прем'єр-ліга, 15-й тур

16:50, 11 листопада 2018
Футбол
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Зустрічаються команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці ліги.

У разі перемоги, "Динамо" повернеться на 2-е місце в УПЛ.

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Теги: #Маріуполь#УПЛ#Динамо Київ