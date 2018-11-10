Олександрія крупно обіграла київський "Арсенал" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Матч завершився з рахунком 0:3.

В Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського завершився останній матч ігрового дня української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Олександрію" і програв.

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості активно розпочали матч і вже до середини першого тайму вийшли вперед - на 33-й хвилині Дмитро Шастал відкрив рахунок.

Потім олександрійці впевнено контролювали хід гри, а в кінцівці зуміли забити ще двічі. На 81-й хвилині Артем Сітало подвоїв перевагу своєї команди. А вже в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, Кирило Ковалець довів рахунок до великого.

Таким чином, "Олександрія" набрала 30 очок і вийшла на 2-е місце в турнірній таблиці, випередивши на 1 очко київське "Динамо", яке свій матч проведе завтра.

У "Арсеналу" на рахунку 7 очок і останнє, 12-е місце в Прем'єр-лізі.