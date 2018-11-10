Десна обіграла Чорноморець в матчі Прем'єр-ліги
19:12, 10 листопада 2018Футбол
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Гра в Чернігові завершилася з рахунком 2:0.
Безбородько забив перший гол у матчі Десни і Чорноморця / upl.ua
У Чернігові завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому чернігівська Десна приймала одеський "Чорноморець" і зуміла обіграти суперника.
Гра завершилась з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Доля матчу була вирішена на самому початку другого тайму.
На 55-й хвилині красивий і точний удар вдався Денису Безбородько, а згодом, на 68-й хвилині, Олександр Волков подвоїв перевагу своєї команди.
Таким чином, Десна набрала 20 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці ліги.
У Чорноморця 9 очок і передостаннє 11-е місце в таблиці.
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