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Десна обіграла Чорноморець в матчі Прем'єр-ліги

19:12, 10 листопада 2018
Футбол
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Безбородько забив перший гол у матчі Десни і Чорноморця / upl.ua

У Чернігові завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому чернігівська Десна приймала одеський "Чорноморець" і зуміла обіграти суперника.

Гра завершилась з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена на самому початку другого тайму.

На 55-й хвилині красивий і точний удар вдався Денису Безбородько, а згодом, на 68-й хвилині, Олександр Волков подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, Десна набрала 20 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці ліги.

У Чорноморця 9 очок і передостаннє 11-е місце в таблиці.

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Теги: #УПЛ#Чорноморець#Десна Чернігів