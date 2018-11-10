Десна обіграла Чорноморець в матчі Прем'єр-ліги

Гра в Чернігові завершилася з рахунком 2:0.

У Чернігові завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому чернігівська Десна приймала одеський "Чорноморець" і зуміла обіграти суперника.

Гра завершилась з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена на самому початку другого тайму.

На 55-й хвилині красивий і точний удар вдався Денису Безбородько, а згодом, на 68-й хвилині, Олександр Волков подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, Десна набрала 20 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці ліги.

У Чорноморця 9 очок і передостаннє 11-е місце в таблиці.