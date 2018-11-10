Зоря обіграла Карпати у матчі Прем'єр-ліги

Гра в Запоріжжі завершилася з рахунком 2:1.

У Запоріжжі на " Славутич-Арена завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська Зоря приймала львівські Карпати і зуміла обіграти суперника.

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє лфициальный сайт змагань.

Господарі активніше розпочали матч, і рахунок у грі на 16-й хвилині відкрив Дмитро Хомченковскій. Втім, ще до кінця першого тайму, на 35-й хвилині гості зуміли вирівняти гру і результат. Точний удар ударся Мар'яну Шведу - 1:1.

Доля матчу була вирішена на 70-й хвилині, коли Артем Гордієнко красивим ударом забив переможний гол - 2:1.

Таким чином, Зоря набрала 21 очко і зуміла закріпитися на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ.

У Карпат, як і раніше, 16 очок і 9-е місце в Прем'єр-лізі.